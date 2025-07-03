Фон дер Ляйен намекнула на место Украины в Евросоюзе

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала Украину страной, которую следует принять в Евросоюз. Об этом она написала в социальной сети в X.

Фон дер Ляйен обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и сказала, что Европа всегда будет стоять на его стороне.

«Ради справедливого и прочного мира. <…> Ради страны, чье место в Европейском Союзе», — заявила глава Еврокомиссии.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз интегрирует оборонную промышленность с Украиной так, как если бы страна была в ЕС. По ее мнению, это будет хорошо для Киева.

Урсула фон дер Ляйен рассказала о сигнале для ЕС от США

До этого глава ЕК высказала мнение, что Евросоюз должен ускорить процесс вступления Украины в объединение. По ее словам, ЕС работает над тем, чтобы «открыть первый кластер переговоров о присоединении и открыть все кластеры в 2025 году».