В Германии назвали следующий ход Трампа по Украине

Временное прекращение поставок США зенитных ракет Patriot Украине усилит уязвимость Вооруженных сил республики (ВСУ) на фронте. О таком следующем ходе американского лидера Дональда Трампа по Киеву рассказала немецкая газета Der Tagesspiegel.

«Как только он (запас ракет — прим. «Ленты.ру») будет израсходован, Россия сможет "безнаказанно" атаковать украинскую военную промышленность баллистическими ракетами», — уточняется в статье.

Газета утверждает, что сокращение запасов ракет для комплексов ПРО Patriot и то, что Украина не может производить их самостоятельно, приведет к тотальному превосходству ВС России как на земле, так и в воздухе.