Вероятность блокировки Ираном Ормузского пролива оценили

После прекращения боевых действий между Ироном и Израилем, когда стороны готовятся к переговорному процессу, вбрасывается много фейковых новостей о каких-то минах, оружии, сценариях возмездия, к которым нужно относится очень осторожно, отметил политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. В беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность блокировки Ормузского залива.

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«Пока администрация [президента США Дональда] Трампа больше склоняется в сторону переговорного процесса, спецпредставители сторон контактируют и готовят переговоры, но есть одна загвоздка. Если только Штаты утверждают, что ядерная программа Ирана уничтожена бомбардировками, то о чем тогда вести переговоры, ведь предыдущие 5 раундов касались ядерной проблемы, а ее не существует», — высказался политолог.

Он добавил, что в эта тупиковая ситуация дает многим экспертам основания предполагать, что речь будет идти о каком-то промежуточном решении, если в ближайшее время не удастся вывести переговорный процесс на международную аренду с участием серьезных посредников в лице России и Китая. Регион сложный, и фейковые новости или неблагоприятные провокационные события могут привести к дальнейшему военному противостоянию, указал он.

«[Иран] может конечно [заблокировать Ормузский пролив], а зачем это нужно? Это удар по экономике Ирана, прежде всего, Я уж не говорю про мировую экономику. Вероятность есть, но пока это теоретически», — заключил Тарасов.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества страны с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечалось, что ранее текст законопроекта был утвержден иранским парламентом и Советом стражей конституции. По словам министра иностранных дел Аббаса Аракчи, сотрудничество с агентством будет приостановлено до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность и защита ядерной деятельности страны.