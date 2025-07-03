Трамп снял санкции: из «черного списка» США выпали десятки российских активов

Администрация США сняла санкции с ряда российских компаний и банков. Как следует из информации, опубликованной на официальном сайте Министерства финансов США, ограничения отменены для значительного перечня организаций.

Ранее, утром 2 июля, появились сообщения о приостановке Дональдом Трампом санкционных мер в отношении самого Кирсана Илюмжинова. Данные решения последовали на следующий день после введения американским Минфином персональных санкций против четырех граждан России.

Под ограничения попали IT-компания Aeza Group, ее британский филиал, две предполагаемые российские «дочки», а также руководители: генеральный директор Арсений Пензев (арестован в РФ), технический директор Владимир Гаст, финансовый куратор Юрий Бозоян (арестован) и временно исполняющий обязанности Игорь Князев. Напомним, ранее стало известно, что в США произошла необычная реакция на планы президента России Владимира Путина посетить Китай. Его визит запланирован на конец августа.