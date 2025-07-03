Трамп снял санкции: из «черного списка» США выпали десятки российских активов
Администрация США сняла санкции с ряда российских компаний и банков. Как следует из информации, опубликованной на официальном сайте Министерства финансов США, ограничения отменены для значительного перечня организаций.
«Из санкционного списка исчезли принадлежащий бывшему президенту Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсану Илюмжинову банк «Русский финансовый альянс», Темпбанк, иранский «Мир Бизнес Банк», РФК-Банк, «Промсырьемпорт», «Рособоронэкспорт», «Глобальные концепции групп», Global Vision Group, «СТГ Логистик», «Маритайм Ассистанс» и другие», – передает «Газета.ру».
Ранее, утром 2 июля, появились сообщения о приостановке Дональдом Трампом санкционных мер в отношении самого Кирсана Илюмжинова. Данные решения последовали на следующий день после введения американским Минфином персональных санкций против четырех граждан России.
Под ограничения попали IT-компания Aeza Group, ее британский филиал, две предполагаемые российские «дочки», а также руководители: генеральный директор Арсений Пензев (арестован в РФ), технический директор Владимир Гаст, финансовый куратор Юрий Бозоян (арестован) и временно исполняющий обязанности Игорь Князев. Напомним, ранее стало известно, что в США произошла необычная реакция на планы президента России Владимира Путина посетить Китай. Его визит запланирован на конец августа.