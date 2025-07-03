На Украине назвали причину разговора Путина и Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил российскому лидеру Владимиру Путину из-за осознания рисков скорого краха Украины. Такую причину назвал депутат Верховной Рады Александр Дубинский на своем YouTube-канале.

«Позиция там очень четкая: потери Украины, неспособность продолжать оборону, дефицит вооружений и денег, а также морального духа приводит к необходимости войну закончить — иначе, потери будут катастрофическими», — сказал Дубинский.

По его словам, звонок Макрона связан с желанием президента США Дональда Трампа как можно скорее завершить украинский конфликт.

Вечером 1 июля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Главы государств обсудили конфликт Израиля и Ирана, американские обстрелы иранских ядерных объектов, а также ситуацию на Украине.

Французский лидер сам инициировал звонок, хотя еще в 2023 году Макрон не хотел общаться с Путиным, объясняя это тем, что не видит в разговоре с президентом России смысла.