Трамп запросил снимок КТ мозга после попытки покушения

Президент США Дональд Трамп попросил дать ему снимок компьютерной томографии (КТ) мозга, сделанный после попытки покушения на него в Пенсильвании в прошлом году. Об этом сообщает Washington Post.

В отрывке из книги «2024: как Трамп вернул себе Белый дом, а демократы потеряли Америку», опубликованном газетой, говорится, что после попытки покушения, Трампа попросил пройти КТ.

На вопрос, зачем, американский лидер ответил, что ему кажется, что это необходимо. После он попросил снимок со сканирования.

Ранее Трамп рассказал об опасениях за свою жизнь, от которых «время от времени все опускается» внутри.