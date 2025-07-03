В США заявили о попытке давления на Вашингтон из-за Украины

Один из союзников Соединенных Штатов по НАТО пытается оказать давление на Вашингтон с той целью, чтобы американские власти пересмотрели решение о приостановке поставок ряда вооружений Киеву. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник.

По его сведениям, решение США о приостановке поставок вооружений «застало врасплох» как Украину, так и ее союзников.

Ранее издание FT написало, что Штаты на полпути развернули поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, предназначенных для Украины. По данным газеты, решение о приостановке поставок оружия было принято еще в начале июня, но вступило в силу только сейчас.

Издание The Guardian написало, что решение Вашингтона о приостановке поставок оружия Украине не повлияет на военную помощь Лондона Киеву.