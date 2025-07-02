Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что у стран Европы кончаются деньги на поддержку Украины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

По словам Мариани, власти стран Европы занимают непримиримую позицию в отношении России, хотя ресурсы на помощь Украине начинают заканчиваться. Он также добавил, что сейчас в Европе все чаще стали говорить о возможной «черной зиме», которая может наступить к концу текущего года.

«Неужели мы будем продолжать разрушать себя, чтобы угодить господину Зеленскому? <...> Совершенно очевидно, что в парламенте подавляющее большинство составляют те, кто хочет продолжать войну любой ценой. Но, возможно, те, кто думают и видят реальность, понимают, что мы загоняем себя в тупик», — заявил он.

Помимо этого, Мариани высоко оценил первый за почти три года разговор между президентом России Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном. По мнению политика, сам факт таких переговоров может указывать на то, что у стран Европы начало появляться желание возобновить диалог с Россией.

«На данный момент парадокс заключается в том, что Трамп говорит о мире, а Евросоюз занимает эдакую непримиримую позицию. На данный момент все еще существуют две официально противоположные позиции. Но впервые за три года телефон снова заработал. Поэтому я считаю, что не стоит придавать этому звонку слишком большое значение, но это очень хороший знак», — добавил он.

Ранее Макрон и Путин провели телефонный разговор.