Трамп проведет саммит с лидерами стран Африки

Администрация президента США Дональда Трампа организует первый с момента его возвращения в Белый дом саммит с африканскими лидерами. Как сообщает портал Semafor со ссылкой на осведомленные источники, встреча запланирована на 9-11 июля в Вашингтоне.

В американскую столицу прибудут главы Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала. Основными темами переговоров станут сотрудничество в добыче полезных ископаемых и вопросы обеспечения безопасности в регионе.

По данным издания, этот саммит станет первым этапом диалога - более масштабная встреча США-Африка намечена на сентябрь в Нью-Йорке. Ожидается, что осенний форум соберет более широкий круг участников.

Ранее сообщалось, что США заранее уведомили Украину о приостановке военных поставок.