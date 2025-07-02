Кая Каллас обратилась с призывом к Пекину по конфликту на Украине

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в среду, 2 июля, провела переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. Стороны обсудили конфликт на Украине, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЕВС.

В ведомстве заметили, что Каллас призвала Пекин поддержать полное и безоговорочное прекращение огня и справедливый и прочный мир на Украине, основанный на полном уважении Устава ООН.

Глава евродипломатии заявила, что КНР следует полностью прекратить военно-техническое сотрудничество с Россией, так как оно якобы представляет «угрозу для европейской безопасности».

Каллас выразила несогласие с любыми односторонними попытками изменить статус-кво в отношении Тайваня, в том числе «силой или принуждением». Вместе с тем, пояснила она, Брюссель по-прежнему поддерживает политику «одного Китая».

В пресс-службе уточнили, что стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и «приветствовали деэскалацию между Израилем и Ираном».

Чиновница в ходе беседы подчеркнула настоятельную необходимость немедленного прекращения огня в секторе Газа, освобождения заложников и полного, беспрепятственного гуманитарного доступа к нуждающимся.