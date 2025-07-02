Орбан обратился с призывом к Зеленскому

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Владимира Зеленского «одуматься» в рамках конфликта на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

По мнению Орбана, Зеленский должен изменить свою позицию и «присоединиться к стороне мира». Он также вспомнил свой визит в Киев, который состоялся год назад. Тогда Орбан заявил, что «время не на стороне Украины» — политик считает, что тогда он оказался прав.

«Европа истощена, а поставки американского оружия сокращаются. <…> Это не театр, не сериал, а холодная и суровая реальность. Венгрия осталась на стороне мира. Зеленскому еще не поздно присоединиться к ней», — написал он.

Ранее Орбан приравнял вступление Украины в НАТО к поджогу пороховой бочки.