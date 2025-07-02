Внутренняя проверка ЦРУ выявила, что оценка разведки о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в пользу лидера США Дональда Трампа была подготовлена с нарушениями.

Об этом говорится в документе Tradecraft Review, подготовленном аналитиками ЦРУ.

По данным доклада, к подготовке оценки были «чрезмерно вовлечены» тогдашние главы ЦРУ Джон Бреннан, ФБР Джеймс Коми и национальной разведки Джеймс Клэппер.

Отмечается, что документ был подготовлен в условиях «хаоса» и «явно нестандартного» процесса, что вызвало сомнения в объективности выводов и породило сомнения, что оценка американской разведки могла быть политически мотивированной.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с заявлением, согласно которому Кремль отвергает любые обвинения во вмешательстве в выборы в США.