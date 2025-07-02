Трамп пытался заключить секретную сделку из-за жены Макрона

Американская журналистка Кэндис Оуэнс, опубликовавшая видеорасследование о том, что супруга президента Франции Брижит Макрон в прошлом была мужчиной, заявила, что глава США Дональд Трамп просил ее перестать говорить об этом в обмен на его участие в ее подкасте. Об этом она рассказала в эфире своего YouTube-канале.

Оуэнс указала, что разговор с Трампом у нее состоялся 26 февраля 2025 года.

«Президент США сообщил мне, что Эммануэль Макрон лично просил его убедить меня перестать говорить о Брижит. "Он сказал, что она, мол, уже в возрасте, и это сильно на нее давит", — передал мне слова главы Франции Трамп», — рассказала журналистка.

После этого, по ее словам, президент США стал убеждать ее в том, что Брижит Макрон является настоящей женщиной. В ответ Оуэнс попыталась объяснить Трампу, что у супруги французского лидера есть выдающийся врач, который специализируется на операциях по смене пола.

«Тут Трамп делает фирменный ход: "Может, я как-нибудь зайду к тебе на подкаст? Я же отлично поднимаю рейтинги". Типично по-трамповски — не упустить момент себя похвалить. Я в долгу не остаюсь: "Со всем уважением, господин президент, но, судя по всему, я и сама неплохо тяну рейтинги — раз лидеры стран просят вас со мной договариваться», — передала дальнейший разговор журналистка.

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Она отметила, что на этом их общение завершилось. Оуэнс убеждена, что сам факт данного разговора свидетельствует о том, что ее расследование о Брижит Макрон является правдивым и в прошлом она действительно была мужчиной.