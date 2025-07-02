Кейт Миддлтон публично рассказала о своей борьбе с раком

Супруга принца Ульями Кейт Миддлтон посетила центр поддержки пациентов с онкологическими заболеваниями при больнице в британском городе Колчестер, графство Эссекс.

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Принцесса Уэльская в своих социальных сетях поблагодарила тех, кто создал пространство для сотрудников и пациентов медучреждения, а также поддержала тех, кто поделился историями своего выздоровления.

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В свою очередь издание Daily Mail отметило, что это первое публичное появление Кейт Миддлтон на публике после неожиданной отмены ее визита на одно из важнейших светских событий года - скачки в Аскоте. Тогда заявлялось, что ее исчезновение было связано с новыми проблемами со здоровьем.

Во время поездки в Колчестер принцесса Уэльская рассказала пациентам о своих завышенных ожиданиях, с которыми столкнулась после завершения лечения от рака. По ее словам, по окончании терапии многие считают, что сразу же вернутся к нормальной жизни, однако это невозможно.

Также она призналась, что во время лечения рака пробовала иглоукалывание, несмотря на то что оно не имеет научного обоснования и его эффективность не подтверждена.

Ранее стало известно, что король Великобритании Карл III пригласил на свои будущие похороны своего сына принца Гарри и его супругу Меган Маркл. Таким образом, монарх сделал символический жест к примирению.