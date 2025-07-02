Появилось новое видео мощного взрыва в Житомире. Инцидент произошел в среду, 2 июля, на 126 километре международной автотрассы Киев — Чоп вблизи села Березина. В городе на производственном складе одного из промышленных предприятий ранее произошли два взрыва. По предварительным данным, два человека погибли, 15 получили ранения.

«Первый хлопок произошел — разнесло, разобрало. Здесь в селах, когда полетели осколки, начало гореть, дома разносило. Затем через три минуты случился второй, но немного слабее. Непонятно, что именно там было, что горело», — заявил работник автозаправочной станции Socar.

Ударная волна была настолько велика, что лобовое стекло проезжавшего мимо места взрыва автомобиля треснуло, а водителя оглушило.

На месте работают следователи и представители экстренных служб. В частности, прибыли 20 машин скорой помощи.

«До выяснения обстоятельств для предотвращения возможного негативного влияния атмосферного воздуха на здоровье людей рекомендуем: закрыть окна, минимизировать пребывание на улице, пить больше воды и, если есть, включить воздухоочиститель», — разъяснили региональные власти.

По словам экспертов, взрыв произошел на складских помещениях мебельной фабрики «Buczynski», расположенной в селе Березина к востоку от Житомира.

Аналитики заметили, что об этом говорят попавшие в кадр повреждения придорожного кафе «Виктория», расположенного на противоположной стороне трассы Киев-Житомир.

На фоне ЧП власти перекрыли трассу на Киев. В направлении Ровно объезд осуществляется через село Тесновка в направлении поселка Черняхов. В направлении Киева объезд осуществляется через разворот вблизи села Гадзинка через поселки Черняхов и Головино.