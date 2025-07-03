Генсека НАТО раскритиковали за выпад в адрес Лаврова

Венгерский аналитик Золтан Кошкович на своей странице в социальной сети Североатлантического альянса (НАТО) Марка Рютте за оскорбительный выпад в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Сергей Лавров — выдающаяся фигура в дипломатии. Те, кто этого не понимают, не понимают природу дипломатии (...) У Рютте, кстати, мало результатов, но папочка (президент США Дональд Трамп) еще может предоставить ему некоторые», — написал Кошкович.

Ранее Рютте нелестно высказался о Лаврове. «Лавров — он министр иностранных дел России, кажется, с момента рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его уст не выходило. Так что давайте не будем уделять слишком много внимания господину Лаврову», — высказал мнение генеральный секретарь организации.