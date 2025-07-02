В США рассказали, для кого служил домом "Аллигаторовый Алькатрас"

В течение многих столетий "Аллигаторовый Алькатрас" служил домом для народа микасуки, как заявил глава племени, Талберт Сайпресс, в разговоре с ABC News.

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Он подчеркнул, что центр для мигрантов со всех сторон окружен территорией Национального заповедника "Биг Сайпресс", однако перед началом строительства не была проведена оценка потенциального воздействия на экологическую обстановку в национальном парке.

"Биг Сайпресс" является исторической землей микасуки, но в настоящее время некоторые поселения племени расположены на расстоянии менее 300 метров от входа в миграционный центр, поделился Сайпресс.