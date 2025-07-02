Bloomberg: звонок Макрона Путину усилил ощущение разобщенности Европы

Звонок президента Франции Эммануэля Макрона российскому лидеру Владимиру Путину усилил ощущение разобщённости в Европе, отмечает агентство Bloomberg.

По словам чиновника, знакомого с позицией Макрона, этот шаг был предпринят для того, чтобы президент США Дональд Трамп не был единственным собеседником Путина среди западных лидеров на фоне роста угрозы ядерной программы Ирана.

В то же время в Европе сохраняется скепсис по поводу целесообразности возвращения к диалогу с Россией, отмечает источник.

Ранее газета Le Parisien писала, что телефонные переговоры Макрона и Путина свидетельствуют о попытке ЕС вновь стать участником переговоров по иранской проблеме.

1 июля Путин провёл телефонный разговор с Макроном. В том числе лидеры обсудили перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что телефонный разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе Парижа и длился более двух часов.