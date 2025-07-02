На Украине заявили, что США больше не союзники Киева

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что США больше не союзники Киева. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам депутата, США больше не являются союзниками Украины. Каких-либо дополнительных подробностей Безуглая не указала, однако ранее Пентагон принял решение о заморозке поставок ключевых боеприпасов на Украину.

«США сейчас — не наш союзник», — написала она.

Напомним, что ранее США заморозили поставки ключевых боеприпасов на Украину. К ним относятся поставки боеприпасов для ПВО и артиллерии, в том числе ракет для ЗРК Patriot, Stinger, M142 HIMARS, а также ракет GMLRS и Hellfire.