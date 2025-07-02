Разговор Зеленского с Макроном назвали звонком бывшему

Депутат Верховной рады Александр Дубинский раскритиковал звонок президента Франции Эммануэля Макрона Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети депутата.

По мнению Дубинского, Макрон «поставил Зеленского перед фактом» тем, что позвонил ему после разговора с президентом России Владимиром Путиным. По словам депутата, это напоминает «звонок бывшему».

«Макрон жалок в своем эмоциональном дискурсе. То он начальник антироссийского фронта. То он звонит Путину и два часа обсуждает с ним завершение войны. Но целеуказание понятно — закрыть вопрос. Зеленскому позвонили пост-фактум, как бывшему, к которому охладели чувства», — написал он.

Помимо этого Дубинский обратил внимание на то, что Киев воздержался от комментариев по поводу разговора Макрона и Зеленского. По мнению депутата, это может говорить о том, что звонок прошел не слишком хорошо для Киева.

Ранее Макрон и Путин провели первый телефонный разговор за три года.