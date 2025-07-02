В одной из азиатских стран готовятся к «мегаземлетрясению»

«Мегаземлетрясение» может произойти в Японии в ближайшие годы: эксперты оценивают его вероятность как высокую. Правительство страны уже предупредило об этом граждан.

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Специалисты заявляют, что источником катастрофы может стать Нанкайский желоб, находящийся у юго-западного побережья страны. Он также может спровоцировать масштабные цунами, которые приведут к экономическим потерям на триллионы долларов.

Согласно последним оценкам правительственной комиссии, вероятность землетрясения силой от восьми до девяти баллов в этом регионе в течение предстоящих 30 лет составляет от 75 до 82 процентов. Максимальный уровень сейсмической активности может наблюдаться в регионах префектур Осака, Вакаяма, Кумамото и Миядзаки. Что касается цунами, то его волны могут достигать 20 метров.

Власти страны уже обновили план реагирования на соответствующие ЧС. В него включено строительство новых дамб и укрепление защитных сооружение, строительство укрытый для эвакуации населения, обучение граждан и проведение регуляторных тренировок, а также модернизация систем раннего оповещения.

Ранее японские СМИ сообщали, что, по предварительным подсчетам, в результате «мегаземлетрясения» могут погибнуть порядка 298 тысяч человек. По данным экспертов, из этого числа большинство смертей – 215 тысяч – будут вызваны цунами.