Украину подозревают в повреждении судов, заходивших в российские порты

Украинские спецслужбы подозревают в причастности к повреждению грузовых судов, которые ранее заходили в российские порты, пишет Financial Times со ссылкой на источник в сфере безопасности.

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В декабре 2024 года ситуационно-кризисный центр МИД России рассказал, что российский сухогруз Ursa Major затонул в международных водах Средиземного моря после взрыва в машинном отделении.

Кроме того, 30 июня 2025 года у побережья Ливии в Средиземном море произошел взрыв на борту танкера Vilamoura, перевозившего около миллиона баррелей нефти.

«Изначально «все пальцы» указали на Украину», — заметили журналисты.

Взрывы затронули различные части судов, отметили эксперты. Таким образом, добавили они, организовать их могли различные лица, группы.

Ранее сообщалось, что Vilamoura перевозила казахстанскую нефть из российских портов в Усть-Луге и Новороссийске, куда судно заходило в начале апреля и мае.