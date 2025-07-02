Военный эксперт рассказал о бункерах Зеленского в Кривом Роге

Военный эксперт и подполковник ЛНР Андрей Марочко рассказал о бункерах Владимира Зеленского в Кривом Роге. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Отметим, что Кривой Рог является родным городом Зеленского. По словам Марочко, в нем расположен целый ряд бункеров, которые предназначены для украинского руководства. При этом эксперт также добавил, что такие объекты активно финансируются и используются – в отличии от бункеров для гражданских лиц.

«На территории Кривого Рога есть ряд ключевых, значимых военных объектов для руководства Украины, в том числе, бункеры. Но здесь нужно уточнить, что есть бункеры для военных, на содержание которых выделяются средства и которые активно используются. Если говорить о бункерах для гражданских, то о них не сильно беспокоятся», - рассказал Марочко.

Ранее Зеленский лишил гражданства Украины митрополита канонической УПЦ Онуфрия.