У россиян в Азербайджане начали проверять документы

Посольство РФ в Баку сообщило о получении жалоб от россиян в Азербайджане, в том числе туристов, на применение физического насилия к ним и членам их семей, проверки документов и визиты людей в гражданской форме к ним домой. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии РФ.

Отмечается, что за последние сутки посольство получило множество обращения от граждан России, которые находятся в Азербайджане, в том числе с целью туризма.

«Они сообщали о прибытии на места их проживания людей в гражданском (некоторые из них представлялись сотрудниками полиции), которые интересовались целью пребывания россиян в стране и проверяли документы. По словам некоторых обратившихся, к ним и членам их семей было применено физическое насилие», — говорится в тексте.

Посольство призвало граждан РФ сообщать о всех подобных случаях в диппредставительство.

Также в дипмиссии подтвердили информацию о задержании российских журналистов и группы граждан. Посольство направило в МИД Азербайджана ноты с требованием предоставить доступ к арестованным россиянам, но они были проигнорированы.

Напомним, что отношения Москвы и Баку обострились после задержания 27 июня в Екатеринбурге группы азербайджанцев, два человека из которой скончались от посттравматического шока. После этого в республике был задержан ряд россиян, в том числе сотрудники агентства «Sputnik Азербайджан», по подозрению в транзите наркотиков.