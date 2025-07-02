Пока вы не уснули: новая угроза России и будущее землян

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В МИД назвали новую угрозу России

© МИД России

Возможное создание аналогичной Североатлантическому альянсу военной организации на базе Европейского союза (ЕС) будет угрозой для России, и от этой агрессии придется защищаться. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко, передает ТАСС.

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Раскрыто, что будет с населением Земли к 2100 году

Казахстанский историк, политолог, востоковед Султан Акимбеков заявил, что роста числа людей на планете больше не ожидается, передает Telegram-канал «Пул N3».

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В Киеве прокомментировали отмену поставок оружия из США

Украинские власти не получали официальных уведомлений об остановке военных поставок из США или пересмотре графиков этих поставок. Об этом сообщили в Минобороны Украины.

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Одна страна столкнулась с резким падением доходов от экспорта нефти

В апреле доходы Саудовской Аравии от продажи нефти за рубеж сократились до 16,5 миллиардов долларов, что на 21% меньше, чем в прошлом году. Это рекордное снижение за последние четыре года. О причинах такой ситуации рассказывает РИА Новости.

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В США заявили о провале попыток «сдержать» Путина

Политолог Фредерик Кемп заявил, что западным странам не удалось «сдержать» президента России Владимира Путина. Отрывок выступления Кемпа опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

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Раскрыты подробности состояния Михаила Боярского

Актер Михаил Боярский продолжает свое лечение дома. Как сообщает «КП», об этом заявила PR-менеджер артиста Надежда Дуванова. Напомним, что в конце июня Боярский внезапно попал в больницу. Артисту установили стент, чтобы расширить закупоренный сосуд. По этой причине в театре Ленсовета поменяли актерский состав спектакля «В этом милом старом доме», где должен был играть актер.

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Минпромторг увеличит скидки по программам льготных автокредитов

© Алексей Сухоруков/РИА Новости

Система льготного автокредитования в России будет обновлена и получит полноценные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

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Назван фактор, мешающий росту зарплат в России

Плановое «охлаждение экономики» затрудняет выполнение бизнесом рекомендации президента Владимира Путина о переходе к политике высокой заработной платы. Об этом заявил NEWS.ru лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов.

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Названы самые опасные наемники на Украине

Самые опасные иностранные наемники в рядах Вооруженных сил Украины приехали из Израиля, они отличаются высокой квалификацией. Об этом рассказал News.ru боец отряда спецназначения «Вихрь» Союза добровольцев Донбасса Александр Шорохов.

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В GAC ответили на вопрос о продажах бензинового GS8 Dragon в России

© GAC

Флагманский кроссовер GAC GS8 Dragon во вторник, 1 июля, появился в российских автосалонах. В официальном заявлении китайской компании говорилось только о старте продаж гибридной версии, однако выясняется, что одновременно на рынке дебютировала и бензиновая модификация.

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