Американский президент Дональд Трамп заявил о намерении «спасти» Нью-Йорк и сделать его «снова великим» на фоне предстоящих в ноябре выборов мэра города.

«Я спасу Нью-Йорк и сделаю его снова «горячим» и «великим», как я сделал со старыми добрыми США», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он также назвал одного из кандидатов на пост мэра «коммунистическим лунатиком» и пообещал, что не позволит ему «разрушить» город.

«У меня все рычаги и все карты на руках», — подчеркнул президент США.

В середине июня в центре Нью-Йорка прошёл многотысячный протест против политики Трампа.