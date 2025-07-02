Политолог Фредерик Кемп заявил, что западным странам не удалось «сдержать» президента России Владимира Путина. Отрывок выступления Кемпа опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Кемп подчеркнул, что сейчас Россия тратит на оборону «в разы больше», чем Европа. Он заявил, что «десятилетия пренебрежения» привели Европу туда, где она сейчас находится.

Политолог обвинил российские власти в стремлении воссоздать «некое подобие Советской империи». По мнению Кемпа, западным странам необходимо «обратить вспять» потерянные десятилетия и позаботиться о своей собственной безопасности.

Кемп возглавляет американскую организацию «Атлантический совет»*, которая была признана нежелательной в России.

Путин ранее назвал «беспардонной ложью» утверждения представителей НАТО о планах России атаковать европейские страны. Президент заявил, что риторика альянса о «российской угрозе» призвана отнять средства налогоплательщиков и направить их на военные расходы.

Он подчеркнул, что страны альянса «сами себе придумали страшилку» о нападении России и «повторяют ее из года в год». В то же время президент РФ заявлял, что многие западные политики хотели бы нанести России стратегическое поражение.

* организация, деятельность которой признана нежелательной в РФ.