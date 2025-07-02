Эксперт назвала последствия закрытия USAID для Украины

Кандидат политических наук, эксперт РАН по североамериканским исследованиям Ульяна Артамонова заявила, что закрытие Агентства по международному развитию (USAID) может изменить сознание украинцев. Об этом эксперт рассказала «Комсомольской правде».

Ранее украинские СМИ сообщили, что украинские программы USAID, переданные под управление Госдепартамента США, могут быть прекращены уже в 2025 году. Это может коснуться проектов в сфере здравоохранения, энергетики и кибербезопасности.

Власти США 1 июля сообщили об официальном закрытии USAID. Артамонова отметила, что это решение может быть оспорено в суде. На судебный процесс может уйти до полутора лет и все это время Украина не будет получать гранты USAID, подчеркнула эксперт.

Она добавила, что агентство занималось на Украине программами образования, стажировками и финансированием издания учебников.

По мнению Артамоновой, результатом закрытия USAID станет изменение общественного мнения на Украине. Эксперт подчеркнула, что на это уйдет много времени.

«Меняться взгляды украинцев тоже будут постепенно, не за один день. Но для России это хорошее решение», - подчеркнула она.

Артамонова заявила, что экономика для президента США Дональда Трампа превыше всего, а «психологическое воздействие» через образование и культуру для него вторично.