Правительство премьер-министра Армении Никола Пашиняна утверждает, что отказ от Нагорного Карабаха, а также сближение с Западом – единственный верный путь для страны. Однако далеко не все в Армении согласны с этой точкой зрения, пишет «Комсомольская правда».

Напомним, что осенью 2020 года после крупнейшего за последние годы обострения в Нагорном Карабахе Ереван и Баку подписали соглашение, в рамках которого армянская сторона уступила территории, не входившие в состав советской Нагорно-Карабахской области. А в 2023 году Армения согласилась на расформирование и полное разоружение военных Нагорного Карабаха. Республика прекратила свое существование с 1 января 2024 года.

По всему Еревану видны как флаги ЕС, так и граффити с лицами солдат, погибших в ходе Второй карабахской войны. При этом отношение к премьер-министру Николу Пашиняну здесь очень поляризовано. Опросы показывают, что его рейтинг упал до 8,2% в 2025 году, именно столько армян «полностью положительно» относятся к его деятельности. Старшее поколение упрекает Пашиняна за потерю Карабаха и давление на церковь, а молодежь считает реформатором, который «может и ошибается, но кто бы справился лучше», отмечает корреспондент издания.

«Пашинян пришел с обещаниями справедливости, но что мы получили? Карабах потерян, церковь под ударом, а он кланяется Западу. Это предательство! Он боится сильной церкви и оппозиции, поэтому всех сажает», - заметил 55-летний таксист Арам.

А пожилая продавщица фруктов Анаит констатировала, что Пашинян «хочет быть героем, который принесет мир, но не понимает, что народ этого не примет». «Арцах (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. ред.) - это наша душа, а он ее продал», - заметила она.

В свою очередь 22-летний студент Ереванского университета Геворк уверен, что Пашинян хочет «открыть границы, дать торговлю, развитие» и «это лучше, чем вечная война».

Издание отмечает, что после потери Карабаха Пашинян публично обвинил Россию в предательстве и продолжает попытки убедить в этом общество, и часть жителей Армении доверяет такой точке зрения.

«Арцах мы потеряли не из-за него, а из-за слабости армии и того, что союзники нас не поддержали», - уверен студент Геворк.

А учащийся в Ереванском университете Карен заметил, что у Армении «всегда были большие ожидания от России по поводу безопасности» и сейчас у народа «есть разочарование».

Напомним, что 27 июня армянский спецназ вошел на территорию Первопрестольного Эчмиадзина - монастырского комплекса, духовного и административного центра ААЦ, где находится резиденция католикоса церкви Гарегина II. Перед этим два архиепископа ААЦ были арестованы по обвинению в призывах к захвату власти.

Этому предшествовала критика со стороны Пашиняна в адрес ААЦ. Премьер призывал Гарегина II покинуть пост. При этом в ААЦ часто критиковали политику премьер-министра, в основном из-за событий в Нагорном Карабахе, перешедшем под полный контроль Азербайджана.