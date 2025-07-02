В Индонезии вулкан Семеру за день извергался семь раз

Семь извержений вулкана Семеру зафиксированы на территории провинции Восточная Ява в Индонезии. Об этом сообщило агентство Antara со ссылкой на наблюдательный пост.

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По данным его сотрудников, за среду вулкан извергался семь раз, столб пепла поднимался на высоту 1 км над кратером, или 4 676 м над уровнем моря. Как отмечается, пепел с большой интенсивностью распространяется в северном и северо-восточном направлениях. Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии рекомендовал жителям региона не приближаться к кратеру в радиусе 3 км из-за риска выброса вулканом раскаленных камней.

Семеру - четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 метров) и самая высокая точка острова Ява.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих - около 130.