В Словакии осудили бывшего главу Минобороны за помощь ВСУ

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар выступил с резкой критикой экс-министра обороны Ярослава Надя за поставки боеприпасов Украине, подчеркнув, что когда пришло время отвечать за свои поступки, тот начал «просто плакать». Слова политика приводит газета «Известия».

Тибор Гашпар заявил, что в бытность министром обороны Надь купил «ненужные боеприпасы» на сумму в девять миллионов евро и «взмахом руки» подарил их Украине, нарушив при этом ряд законов.

«Наш самый воинственный и высокомерный бывший министр обороны Ярослав Надь наложил в штаны. Теперь, когда его призвали отчитаться за растрату нашего общего имущества, он сначала скрылся и сбежал в Канаду, где притворился, что находится в отпуске, а по возвращении публично заявил, какой он мученик», - заявил вице-спикер парламента Словакии.

Он отметил, что, когда пришло время отвечать за свои поступки, бывший глава Минобороны Словакии «просто начал плакать».

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Ранее словацкие СМИ сообщали, что полиция попыталась задержать бывшего главу Минобороны Словакии Ярослава Надя. Он занимал пост министра обороны в период, который рассматривается в рамках дела о хищении средств, предназначенных для помощи Украине. Также указывалось, что полиция задержала бывшего руководителя государственной компании Konštrukta Defense, занимающейся производством оборонной продукции.