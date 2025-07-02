«Переворот не грозил»: журналист CNN об агентах Израиля в Иране

Корреспондент CNN Фред Пляйтген заявил, что ПВО Ирана оказалась бессильна перед атаками Израиля, в Корпус стражей исламской революции просочилось множество израильских агентов, но, несмотря на всё это, иранским властям не грозил переворот. Об этому журналист рассказал немецкому изданию Bild.

Как отмечает Bild, Пляйтген был единственным западным репортером в Иране во время конфликта с Израилем. Он заявил, что Израилю удалось нанести мощные удары и поразить множество целей, но в итоге это оказалось «лишь уколами иглой для такой большой страны».

«О перевороте речи не шло. Все выглядело так, как будто страна остается стабильной», - рассказал журналист, добавив, что в Иране продолжали работать предприятия, а люди не паниковали.

По мнению Пляйтгена, иранские власти были шокированы тем, как много у Израиля оказалось данных о военных структурах Ирана. Корреспондент отметил, что израильтяне знали, где находятся «десятки» генералов, ядерные физики и глава ракетной программы.

«Это может означать только одно: Корпус стражей исламской революции сильно инфильтрирован [агентами Израиля]», - подчеркнул журналист.

Он добавил, что не заметил признаков «разложения государственного аппарата» в Иране. В то же время он заявил, что иранцы сплотились «не вокруг правительства, а вокруг флага».

Израиль начал атаки на Иран 13 июня, заявив, что Тегеран «как никогда близок к получению ядерного оружия». Иран настаивает, что не ведет военных разработок и имеет право на ядерные исследования в мирных целях. В течение двенадцати дней Иран и Израиль обменивались массированными ударами. Обе стороны сообщили о десятках погибших и пострадавших мирных жителей.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным центрам Ирана. В Вашингтоне заявили, что ключевые объекты Тегерана по обогащению урана уничтожены. При этом власти Ирана утверждают, что заранее переместили запасы урана. Соглашение Ирана и Израиля о прекращении огня вступило в силу 24 июня.