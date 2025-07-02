«Переворот не грозил»: журналист CNN об агентах Израиля в Иране

Мария Иванова

Корреспондент CNN Фред Пляйтген заявил, что ПВО Ирана оказалась бессильна перед атаками Израиля, в Корпус стражей исламской революции просочилось множество израильских агентов, но, несмотря на всё это, иранским властям не грозил переворот. Об этому журналист рассказал немецкому изданию Bild.

«Переворот не грозил»: журналист CNN об агентах Израиля в Иране
© РИА Новости

Как отмечает Bild, Пляйтген был единственным западным репортером в Иране во время конфликта с Израилем. Он заявил, что Израилю удалось нанести мощные удары и поразить множество целей, но в итоге это оказалось «лишь уколами иглой для такой большой страны».

«О перевороте речи не шло. Все выглядело так, как будто страна остается стабильной», - рассказал журналист, добавив, что в Иране продолжали работать предприятия, а люди не паниковали.

По мнению Пляйтгена, иранские власти были шокированы тем, как много у Израиля оказалось данных о военных структурах Ирана. Корреспондент отметил, что израильтяне знали, где находятся «десятки» генералов, ядерные физики и глава ракетной программы.

«Это может означать только одно: Корпус стражей исламской революции сильно инфильтрирован [агентами Израиля]», - подчеркнул журналист.

Он добавил, что не заметил признаков «разложения государственного аппарата» в Иране. В то же время он заявил, что иранцы сплотились «не вокруг правительства, а вокруг флага».

Израиль начал атаки на Иран 13 июня, заявив, что Тегеран «как никогда близок к получению ядерного оружия». Иран настаивает, что не ведет военных разработок и имеет право на ядерные исследования в мирных целях. В течение двенадцати дней Иран и Израиль обменивались массированными ударами. Обе стороны сообщили о десятках погибших и пострадавших мирных жителей.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным центрам Ирана. В Вашингтоне заявили, что ключевые объекты Тегерана по обогащению урана уничтожены. При этом власти Ирана утверждают, что заранее переместили запасы урана. Соглашение Ирана и Израиля о прекращении огня вступило в силу 24 июня.