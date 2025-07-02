Раскрыто, что будет с населением Земли к 2100 году

Казахстанский историк, политолог, востоковед Султан Акимбеков заявил, что роста числа людей на планете больше не ожидается, передает Telegram-канал «Пул N3».

Акимбеков отметил, что в настоящее время «даже население Китая сокращается». В прошлом году показатель упал на 4 миллиона, подчеркнул он.

«Ну, потому что они разрешили детей рожать, но долгий период времени, когда они не разрешали там, по одному ребенку только, за это время прошел второй демографический переход, они переехали в города. И модель изменилась демографическая, и это неизбежно, когда у тебя больше населения живет в городах, модель меняется, рождаемость падает и становится вот такой», – отметил Акимбеков.

По его словам, наше будущее связано с Европой. Там суммарный коэффициент рождаемости не превышает 1,5, заявил эксперт. В Южной Африке, где самый высокий СКР – 6-6,5, сохраняется высокая младенческая смертность. Самый низкий СКР зафиксирован в Южной Корее – 0,7. В Индии показатель уже достиг 2, добавил Акимбеков.

К 2100 году население России составит до 124 миллионов человек, из которых треть составят пенсионеры, сообщил политолог.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что профилактические медицинские осмотры для оценки репродуктивного здоровья детей будут проводиться сначала в возрасте 6 лет, а затем ежегодно с 13 лет.