Трамп показал сенаторам «комнату Клинтона и Левински» в Белом доме

Американский президент Дональд Трамп, принимая в Белом доме сенаторов-республиканцев, показал им комнату, в которой, как утверждается, его предшественник Билл Клинтон проводил встречи со стажеркой Моникой Левински. Об этом сообщает NBC со ссылкой на присутствовавших на встрече законодателей.

По словам собеседников телеканала, сейчас Трамп хранит в комнате кепки и футболки с логотипом MAGA (лозунг Трампа — Make America Great Again — Прим. ред.), которые дарит гостям. Как отметил один из высокопоставленных чиновников администрации США, президент превратил комнату в «прекрасно организованный сувенирный магазин».

Скандал вокруг Билла Клинтона и практикантки Белого дома Моники Левински разгорелся в 1998 году после того, как стало известно об их сексуальной связи. Палатой представителей в отношении Клинтона были подготовлены обвинения в лжесвидетельствовании и препятствовании правосудию, которые могли служить основанием для импичмента, однако политик был оправдан Сенатом Конгресса.