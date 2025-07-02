Макрон обратился к Путину за советом

В правительстве Франции сообщили, что Макрон стремился узнать точку зрения и рекомендации Путина касательно Ирана, выразив при этом оптимизм по поводу его подхода к данному вопросу.

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Французский лидер желал услышать мнение российского коллеги относительно иранской проблематики и рассчитывал на его совет, как заявили в правительственных кругах Франции, отметив позитивный настрой Макрона в отношении позиции Путина.

Во Франции оправдали Макрона за звонок Путину

Согласно информации, опубликованной во французском издании Le Parisien со ссылкой на информированные источники, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Целью звонка было стремление французского лидера вернуть государства, входящие в Европейский Союз, к участию в обсуждении и урегулировании ситуации вокруг Ирана. Другими словами, Макрон предпринял попытку активизировать европейское участие в переговорах, касающихся иранской ядерной программы.