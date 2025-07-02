Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал разговор по телефону между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном, выразив надежду на то, что он будет способствовать урегулированию конфликта на Украине.

"Наконец-то!" - написал Орбан в Х, комментируя сообщение о возобновлении диалога лидеров РФ и Франции. Разговор между Путиным и Макроном состоялся по инициативе французской стороны.

"Российско-украинскую войну невозможно разрешить на поле боя. Главное - переговоры. Нам нужны дипломаты, а не генералы!" - добавил глава правительства.

В свою очередь политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан отметил, что разговор Путина с Макроном стал "неплохим первым шагом" к возобновлению диалога между Россией и Евросоюзом. Он считает, что за этим может последовать "полное восстановление каналов связи", а ЕС должен выступить "в качестве посредника, а не участника войны" на Украине.

"Наша цель - как можно скорее достичь прекращения огня", - уточнил политический советник премьера, являющийся членом кабинета Орбана.

Он также заявил на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что ЕС и Россия уже сейчас "должны начать обсуждение архитектуры безопасности и экономических отношений", которые будут между ними "после окончания войны" на Украине.

Во Франции оправдали Макрона за звонок Путину

Разговор Путина с Макроном приветствовал также официальный представитель правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Тамаш Менцер. "Спустя 3 года Макрон обсудил Украину с Путиным по телефону. Тем временем [президент США Дональд] Трамп прекратил поставки оружия [на Украину]. Наконец-то! Нам нужны переговоры, а не оружие!", - написал Менцер в Facebook.