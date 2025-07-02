Орбан эмоционально оценил разговор между Путиным и Макроном

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил удовлетворение в связи с телефонным разговором между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном. Заявление было сделано в социальной сети X.

Накануне пресс-служба Кремля проинформировала о том, что между президентами России и Франции состоялся телефонный разговор. Она отметила, что беседа носила содержательный характер. Подчеркивалось, что сторонам удалось обсудить ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана.

«Наконец-то!», — написал премьер в соцсети, комментируя состоявшуюся беседу.

Орбан выразил уверенность, что диалог между Путиным и Макроном улучшит ситуацию на Украине. По его мнению, в урегулировании конфликта должны участвовать дипломаты, а не военные.

Во Франции оправдали Макрона за звонок Путину

Ранее бывший посол Франции в Москве Клод Бланшмезон в эфире La Chaîne Info (LCI) оправдал Макрона за звонок президенту Путину. По словам Бланшмезона, «в действительности речь идет о двух вещах: о моменте, который был выбран, и о содержании переговоров». Он выбран удачно, отметил бывший посол.