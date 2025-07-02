Азербайджану предсказали чувствительные потери из-за конфликта с Россией

В случае разрыва экономических связей между Россией и Азербайджаном Москва сможет переориентироваться на новых партнеров куда быстрее, чем Баку. Об этом заявил «Ленте.ру» доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.

Он обратил внимание, что Азербайджан входит в десятку крупнейших поставщиков сельхозпродукции в Россию. Речь идет о томатах, орехах, фруктах. Однако критической зависимости нет: при необходимости Россия может оперативно переориентироваться на других партнеров. В то же время Азербайджан в большей степени зависит от России и как от рынка сбыта, и по части переводов иностранных работников, которые в 2023 году превысили 900 миллионов долларов. Таким образом, если отношения сильно испортятся, то потери Баку будут чувствительнее.

Однако, как полагает Севостьянов, долгосрочные интересы, инфраструктурные проекты и транспортные коридоры естественным образом вернут страны к прагматичному сотрудничеству. В связи с этим он призвал вспомнить историю российско-азербайджанских отношений. Особенно период после первой карабахской войны (1992-1994 годы). Тогда между двумя государствами наблюдалось охлаждение: Азербайджан ориентировался на Запад и Турцию, а Москва поддерживала статус-кво в регионе. Однако уже во второй половине 1990-х, особенно после 2001 года, началось постепенное восстановление диалога — были подписаны соглашения о стратегическом партнерстве, увеличился товарооборот, возобновились культурные и гуманитарные связи.

Ранее директор Центра исследований международной торговли Президентской академии Александр Кнобель спрогнозировал, что если торговые связи между Россией и Азербайджаном пресекутся, то Баку лишится не только рынка и поставщика, но и логистического партнера.