Пашинян пригрозил сотрудникам "Электросетей Армении"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил сотрудникам компании "Электрические сети Армении" (ЭСА) арестованного российского бизнесмена Самвела Карапетяна увольнениями и судом, если они будут заниматься "политическими интригами" и принуждать других участвовать в митингах.

"Те сотрудники ЭСА, которые, бросив работу, заняты политическими интригами, в июле будут уволены. Принуждающих сотрудников ЭСА участвовать в акциях, кроме увольнения, будет ждать суд. Те сотрудники ЭСА, которые сопротивляются вышеуказанным двум группам и продолжают выполнять свои должностные обязанности, не будут иметь никаких проблем. Те сотрудники ЭСА, которых уволят за неподчинение первым двум группам, прямо в июле будут восстановлены, им будет выплачена недоплаченная заработная плата", - написал Пашинян в Telegram-канале.

В свою очередь офис Самвела Карапетяна заявил, что "те сотрудники которым в неопределенном будущем будет угрожать увольнение по какой-то сфабрикованной причине из-за их общественных или религиозных убеждений, могут быть спокойны, им будет предоставлена работа на равноценных условиях".

Парламент Армении в среду в первом чтении принял законопроект, позволяющий национализировать "Электрические сети Армении". Команда Карапетяна и представители армянской оппозиции уже заявили, что этот документ является "государственным рекетом" и политической репрессией в отношении бизнесмена.

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Позже по тому же обвинению были арестованы архиепископ Баграт Галстанян (его также подозревают в подготовке терактов и попытке захвата власти) и Микаель Аджапахян, а также сторонники оппозиционного движения "Священная борьба".