В Баку заявили о нарушении прав азербайджанцев в России

Так считает заместитель начальника управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры страны Самира Наджафзаде.

«Пытки запрещены международными договорами, хотя Азербайджан член Европейской конвенции по правам человека, Россия вышла из этой конвенции. Права проживающих в России азербайджанцев нарушены», — сказала она, сообщает агентство Report.

Обострение отношений Москвы и Баку началось после того, как в Екатеринбурге в июне были задержаны представители азербайджанской диаспоры по делам об убийствах и покушении на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах. Во время следственных мероприятий 60-летий Гусейн и 55-летний Зияддин Сафаровы скончались. В СКР заявили, что один из братьев умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.

В рамках расследования были арестованы шесть человек. Одновременно с эти в Баку были задержаны и арестованы сотрудники местного подразделения агентства Sputnik. Накануне также были задержаны и арестованы россияне, которых обвинили в контрабанде наркотиков из Ирана и киберпреступлениях.