Monde: Макрон позвонил Зеленскому после беседы с Путиным, чтобы не обидеть его
Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы тот не обиделся из-за того, что французский лидер провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета Le Monde.
"Чтобы убедиться, что Киев не чувствует себя преданным, президент Франции предупредил своего украинского коллегу Владимира Зеленского о своем обмене мнениями с Путиным", - говорится в публикации.
Утверждается, что поводом к разговору между Парижем и Москвой послужил израильско-иранский конфликт. Однако, кроме этой темы, Макрон хотел обсудить еще ряд вопросов, включая украинский конфликт.
Во Франции оправдали Макрона за звонок Путину
Напомним, 1 июля состоялся первый за почти три года телефонный разговор Эмманюэля Макрона и Владимира Путина. Они обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. В Кремле заявили, что разговор президентов носил содержательный характер. Елисейский дворец отметил, что Макрон хочет продолжать контакты с Путиным.