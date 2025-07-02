Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы тот не обиделся из-за того, что французский лидер провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета Le Monde.

"Чтобы убедиться, что Киев не чувствует себя преданным, президент Франции предупредил своего украинского коллегу Владимира Зеленского о своем обмене мнениями с Путиным", - говорится в публикации.

Утверждается, что поводом к разговору между Парижем и Москвой послужил израильско-иранский конфликт. Однако, кроме этой темы, Макрон хотел обсудить еще ряд вопросов, включая украинский конфликт.

Во Франции оправдали Макрона за звонок Путину

Напомним, 1 июля состоялся первый за почти три года телефонный разговор Эмманюэля Макрона и Владимира Путина. Они обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. В Кремле заявили, что разговор президентов носил содержательный характер. Елисейский дворец отметил, что Макрон хочет продолжать контакты с Путиным.