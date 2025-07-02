В Азербайджане решили закрыть русскоязычные школы. Об этом сообщает издание Oxu.az.

«Согласно полученной Oxu.az информации, указано, что русскоязычные школы будут закрываться поэтапно. Данное решение направлено на укрепление позиций азербайджанского как основного языка образования и интеграцию всех граждан в единую образовательную среду», — говорится в публикации.

Уточняется, что в течение ближайших трех лет русскоязычные школы в республике перейдут на преподавание на азербайджанском языке. Для этого планируется организовать курсы переподготовки для учителей.

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