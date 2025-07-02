В Азербайджане решили закрыть русскоязычные школы

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В Азербайджане решили закрыть русскоязычные школы. Об этом сообщает издание Oxu.az.

В Азербайджане решили закрыть русскоязычные школы
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«Согласно полученной Oxu.az информации, указано, что русскоязычные школы будут закрываться поэтапно. Данное решение направлено на укрепление позиций азербайджанского как основного языка образования и интеграцию всех граждан в единую образовательную среду», — говорится в публикации.

Уточняется, что в течение ближайших трех лет русскоязычные школы в республике перейдут на преподавание на азербайджанском языке. Для этого планируется организовать курсы переподготовки для учителей.

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