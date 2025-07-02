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«Маск бряцает оружием и обещает создать новую партию»

Миллиардер Илон Маск, крупнейший донор Республиканской партии США, призвал создать в стране новую политическую силу, пишет The New York Times. На фоне конфликтов с президентом-республиканцем Дональдом Трампом Маск заявил, что он может поддержать оппонентов всех республиканских кандидатов на промежуточных выборах в Конгресс. Как отмечает NYT, Маск начал «бряцать оружием» в ответ на планы республиканцев принять масштабный законопроект Трампа, увеличивающий военные расходы и отменяющий налоговые льготы для Tesla и других производителей электромобилей.

Хотя слова Маска часто остаются лишь словами, в последние несколько дней он резко усилил свою антиреспубликанскую риторику, подчеркивается в статье. Пока Маск вел кампанию против законопроекта Трампа, президент США угрожал отрезать компании Маска, включая SpaceX, от федеральных субсидий. The New York Times отмечает, что Маск традиционно поддерживал демократов и лишь в 2022 году сблизился с республиканцами. Газета подчеркивает, что формирование жизнеспособной третьей партии стало бы сложнейшей задачей. Пока нет никаких признаков, что Маск готовится сделать что-то конкретное.

«Грузия будет защищаться от Британии и ЕС»

Мэр Тбилиси, один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что Грузия будет «защищаться от несправедливости, исходящей из Британии и ЕС», сообщает Rezonansi. Каладзе подчеркнул, что Грузия «ни на кого не нападает». Он назвал «чепухой» утверждения, что Тбилиси борется против Британии, Европы или США. Политик добавил, что британское посольство до сих пор не раскрыло, какие организации Лондон финансировал в Грузии в последние годы.

Мэр Тбилиси заявил, что события последних лет, включая «попытки устроить революцию, госпереворот и раскол общества», финансировалось извне. По словам Каладзе, внешние силы хотели свергнуть избранное грузинским народом правительство, но у них ничего не получилось, так как «люди все видят». На вопрос, ожидает ли он санкций, Каладзе ответил, что санкции «никого не запугают». Временный поверенный в делах Грузии Георгий Саганелидзе ранее был вызван в МИД Британии. Британские дипломаты заявили ему, что Лондон решительно выступает против «ложных обвинений и публичных нападок, выдвинутых «Грузинской мечтой» против Соединенного Королевства и международных партнеров». Также в МИД Британии раскритиковали аресты грузинских оппозиционных политиков.

Каллас «роет могилу себе и Европе»

Главный дипломат ЕС Кая Каллас сообщила 30 июня, что Евросоюз официально согласился продлить секторальные санкции против России. Она пообещала, что Брюссель продолжит оказывать давление на Москву на фоне украинского кризиса. Каллас выразила уверенность, что «каждая санкция» достигает своих целей.

Интернет-пользователи поспорили с Каллас и заявили, что «статистика и цифры» свидетельствуют об обратном, пишет «ИноСМИ». Одна из пользовательниц заявила, что санкции вредят Европе и помогают России. Другой комментатор заявил, что Евросоюз «мог бы просто взять на себя обязательство не расширять НАТО и заключить мирный договор». Еще один пользователь поинтересовался, «как предыдущие 19 тысяч санкций» способствовали мирному урегулированию. Один из комментаторов написал, что Каллас «роет могилу себе и Европе».

«Всевидящий монстр» России

Американское издание The National Interest рассказало о российской радиолокационной станции Дон-2Н, назвав ее «всевидящим монстром». Дон-2Н - это внушительная конструкция, каждая из четырех сторон которой оснащена радаром диаметром 59 метров. Это обеспечивает 360-градусное покрытие для обнаружения и отслеживания ракет. Радар работает в сантиметровом диапазоне, что позволяет ему находить даже объекты размером всего пять сантиметров на расстоянии до двух тысяч километров и на высоте до 40 километров. Система работает на базе суперкомпьютера «Эльбрус-2», который управляет сложными вычислениями, необходимыми для отслеживания нескольких целей, анализа траекторий и координации ракет-перехватчиков.

Станция может функционировать автономно - это критически важно в случае нарушения связи с командно-диспетчерским центром. Разработка радара «Дон-2Н» уходит корнями в геополитическую динамику холодной войны, в частности, в Договор ПРО 1972 года, подчеркивает The National Interest. Разработка «Дон-2Н» стала инженерным подвигом, требовавшим передовых материалов и сложного программного обеспечения, отмечается в статье. Основная роль «Дон-2Н» заключается в отслеживании межконтинентальных баллистических ракет и других баллистических угроз Москве. Станция обеспечивает раннее предупреждение и позволяет А-135 развертывать перехватчики, включая ракеты 53Т6. По версии The National Interest, Америка провалила «экзамен по ПРО», предпочтя защищать важные военные базы, а не свои города.

Первый разговор Путина и Макрона с 2022 года

Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон 1 впервые с сентября 2022 года провели телефонную беседу, пишет TV5MONDE. Путин и Макрон продемонстрировали свои разногласия по поводу конфликта на Украине, но выразили готовность к сотрудничеству по ядерной программе Ирана, отмечает издание. Разговор продолжался больше двух часов, сообщил Елисейский дворец.

TV5MONDE подчеркивает, что целью обмена мнениями была в первую очередь оценка ситуации вокруг Ирана, «но также частично внимание уделялось Украине». Макрон подчеркнул «непоколебимую поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины». Он призвал к «скорейшему прекращению огня и началу переговоров для прочного и долгосрочного урегулирования конфликта». Путин заявил, что договоренности с Украиной должны носить «комплексный и долгосрочный характер» и «опираться на новые территориальные реалии». Путин назвал украинский конфликт прямым следствием политики западных стран, которые долгое время игнорировали интересы безопасности России и русскоязычного населения Украины.