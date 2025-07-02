Шор: "Победа" будет добиваться оправдания Гуцул в международных инстанциях

Блок молдавских оппозиционных партий "Победа" будет добиваться в международных инстанциях оправдания главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки Светланы Попан. Об этом заявил его лидер Илан Шор, отметив, что под прикрытием лидеров Европейского союза президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) создали в Молдавии репрессивную карательную систему.

Гуцул и Попан обвиняются в причастности к незаконному финансированию запрещенной в Молдавии партии "Шор".

"Молдавская карательная система запросила 9 лет тюрьмы для Евгении Гуцул и 8 лет для Светланы Попан. Заказчикам этого дела - Санду и ПДС - уже не отмыться. А как там их хозяева в Брюсселе? Вздрогнули? Не ждали, что их ручные пигмеи создадут свой рейх? Ни судей, ни суда в Молдове уже нет. Дело никто не рассматривает. Доказательства принимаются выборочно. Процедуры нарушаются. Ходатайства отклоняются. Все заявления прокуроров сделаны на пустом месте. Под репрессивную машину ПДС может попасть любой. Защититься от произвола внутри страны уже нереально. И мы продолжим обращаться за справедливостью в международные инстанции. Сделаем все возможное, чтобы отстоять Евгению Гуцул и Светлану Попан ", - написал Шор в своем Telegram-канале.

1 июля прокуроры потребовали осудить Гуцул на 9 лет тюрьмы по делу о незаконном финансировании и запретить ей занимать руководящие должности сроком на 5 лет. Следующее заседание суда состоится 3 июля, защита и обвинение продолжат прения, после завершения которых и последнего слова Гуцул суд вынесет приговор. Ранее адвокат Гуцул Наталья Байрам заявила корреспонденту ТАСС, что защита работает над подготовкой обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), так как не видит возможности отстоять ее права в молдавском суде, который находится под давлением властей.

Глава Гагаузии категорически отвергает все доводы стороны обвинения, заявляя, что за ее арестом стоит президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности, которые хотят отстранить ее от должности. Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также ее критики политики конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.