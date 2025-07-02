Спецпредставитель США раскрыл детали переговоров с Лукашенко

Специальный представитель президента США Кит Келлог опроверг заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что обещал ему поработать над вопросом ограничения ударов Украины по российской территории. Его слова приводит издание EurAsia Daily.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с Китом Келлогом в Минске. Темами переговоров стали ситуации в мире, белорусско-американские отношения, конфликты на Украине и Ближнем Востоке и западные санкции.

Накануне Лукашенко сообщил, что во время встречи с Келлогом довел до него позицию России по урегулированию вооруженного конфликта, в том числе по поводу необходимости прекращения Киевом атак на российскую территорию, и тот пообещал «поработать в этом направлении».

Однако сам спецпосланник президента США по вопросам Украины подчеркнул, что процитированные главой Белоруссии слова были «вырваны из контекста».

«В моем разговоре с Лукашенко мы обсуждали полное и безоговорочное прекращение огня. Любое ограничение поведения Киева зависело от ответных действий Москвы. Я ни разу не делал комментариев относительно ведения войны Украиной за пределами полного прекращения огня», - заметил Кит Келлог.

Напомним, что ранее Россия и Украина обменялись меморандумами с условиями урегулирования кризиса в ходе второго раунда прямых переговоров в Стамбуле. При этом Владимир Зеленский заявил, что украинские власти считают российский меморандум по урегулированию конфликта ультиматумом и «не воспринимают его всерьез». Он также назвал «бессодержательным» продолжение дипломатических встреч в Стамбуле «на уровне, который не решает ничего».