В Казахстане раскрыли значение черных списков граждан России

«Черные списки» граждан, в том числе из РФ, в Казахстане являются нормальной мировой практикой. Об этом сообщил посол республики в России Даурен Абаев в интервью изданию «Аргументы и факты».

«Что касается так называемых черных списков, которые вы упомянули, я бы не рассматривал их через призму соответствия духу стратегического партнерства Казахстана и России», — заявил он.

Абаев отметил, что это нормальная мировая практика, когда граждане одной страны являются персонами нон грата в другой. Обычно они принадлежат к простым нарушителям законов, а не известным личностям, добавляет дипломат.

В конце июня сообщалось о длинных очередях из автомобилей, скопившихся на КПП между Россией и Казахстаном. Блогеры тут же начали связывать это с введением с 30 июня Россией новых правил въезда для граждан иностранных государств с безвизовым режимом, в число которых входит и Казахстан.