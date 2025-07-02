Во Франции оправдали Макрона за звонок Путину
Бывший посол Франции в Москве Клод Бланшмезон в эфире La Chaîne Info (LCI) оправдал главу Франции Эммануэля Макрона за звонок президенту РФ Владимиру Путину.
Напомним, что накануне пресс-служба Кремля проинформировала о том, что между президентами России и Франции состоялся телефонный разговор. Она отметила, что беседа носила содержательный характер. Подчеркивалось, что сторонам удалось обсудить ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана.
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По словам Бланшмезона, «в действительности речь идет о двух вещах: о моменте, который был выбран, и о содержании переговоров». Он выбран удачно, отметил бывший посол. По его словам, сейчас остаются вопросы, которые необходимо обсудить между единственным постоянным членом Совета Безопасности ООН, входящим в Европейский союз, — в частности, по иранской проблематике и «вопросам нераспространения».
«Что касается Украины, то имелся интерес вновь вовлечь европейцев в диалог, даже если, разумеется, Путин и не сдвинулся ни на шаг — но это и не было целью данной инициативы. Цель состояла в том, чтобы напомнить — публично, и самому Путину в том числе — о позиции Европы», — заявил Бланшмезон, отметив, что европейская позиция — это, «прежде всего, международное право».