Трамп приостановил поставки оружия на Украину

США на несколько месяцев прекращают поставлять Украине системы противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские снаряды и ракеты. О решении американской администрации во главе с Дональдом Трампом сообщает The New York Times (NYT).

«Президент Трамп приостановил поставки на Украину некоторых систем ПВО, а также высокоточных бомб и ракет, сославшись на обеспокоенность Пентагона тем, что запасы этих вооружений в США слишком сильно истощаются (...) Некоторые официальные лица заявили, что боеприпасы не будут поставляться Киеву в течение нескольких месяцев», — передает газета.