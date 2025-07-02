Лукашенко помиловал 16 осужденных в преддверии Дня независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 16 осужденных, которые совершили различные преступления, в преддверии Дня независимости. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

© president.gov.by

В список помилованных вошли 8 женщин и 8 мужчин, трое из которых – старше 50 лет. При этом у двух человек есть хронические заболевания, а один является инвалидом. Девять осужденных имеют несовершеннолетних детей.

Пресс-служба также добавила, что все они раскаялись и взяли на себя обязательство не нарушать закон.

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подтвердила решение Лукашенко о помиловании 14 человек по просьбе американского лидера Дональда Трампа. В результате были освобождены два японца, два латыша, три поляка, а также граждане Эстонии, Швеции, США и несколько белорусов. Эти лица были осуждены за экстремистскую и террористическую деятельность.

Кроме того, в числе помилованных был белорусский оппозиционный деятель Сергей Тихановский. Решение о его освобождении белорусский лидер принял исходя из гуманных соображений.