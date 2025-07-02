Трамп попросил свернуть расследование о трансгендерности жены Макрона

Американская журналистка Кэндис Оуэнс, утверждавшая, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит в прошлом была мужчиной, рассказала, что лидер США Дональд Трамп просил ее свернуть расследование «о трансгендерности» первой леди республики.

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Американка сообщила, что глава Белого дома призвал ее «не форсировать эту тему». Об этом его просил французский лидер в ходе визита в Вашингтон. Трамп в этой связи позвонил журналистке.

«Он [Трамп] сказал: "Вы знаете, я видел ее [Брижит Макрон], вы знаете, я видел ее вблизи, и она выглядит для меня как женщина! Я ужинал с ней на вершине Эйфелевой башни"», — уточнила Оуэнс. По ее словам, американский президент сказал, что не хочет портить отношения с Парижем.

Журналистка же сообщила Трампу, что Брижит Макрон обращалась к врачу, специализирующемуся на операциях по трансгендерности и процедурах феминизации.

«Я разговаривала об этом с президентом Соединенных Штатов, ребята. Это безумие. Это сумасшествие. Но я просто <…> хотела донести до него правду», — подчеркнула спикер.

После этого американский лидер предложил Оуэнс сделку: если она пойдет навстречу, он оплатит ей интервью. Как сыронизировала журналистка, если ее просит об одолжении глава государства, значит, у нее хорошие рейтинги.

Оуэнс опубликовала расследование о трансгендерности Брижит Макрон

В начале февраля журналистка опубликовала расследование о том, что супруга президента Франции родилась мужчиной. Перед опубликованием она направила Макрону в соцсети список из 21 вопроса для «честного и сбалансированного интервью». Автор задала вопросы о прошлом первой леди и попросила поделиться фотографиями из ее молодости. Как отметила журналистка, Макрону было 15 лет, когда он начал отношения с 39-летней замужней учительницей. Она обратила внимание на отсутствие каких-либо свидетельств из школьной или студенческой жизни Брижит.

По данным Оуэнс, «женой» Макрона на самом деле является Жан-Мишель Тронье, родной брат Брижит, присвоивший себе ее личность. Сама Брижит, по мнению Оуэнс, пропала без вести в 1961 году.

Как заявила Оуэнс, ее преследуют адвокаты семьи французского лидера, но США — это не Европа и у них есть свобода слова, поэтому «ей не заткнут рот».

Назвавшая супругу Макрона мужчиной журналистка Рей подала жалобу в ЕСПЧ

В сентябре 2024 года парижский суд приговорил двух женщин, включая французскую журналистку Наташу Рей, заявлявших, что Брижит Макрон родилась мужчиной, к штрафам за клевету в размере 13,5 тысячи евро. Позже кассационный суд подтвердил этот приговор.

Француженка подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), о чем сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан. Он уточнил, что жалоба подана против Франции за нарушение статей 6 и 13 Европейской конвенции о правах человека. В частности, Рей оспаривает то, что Апелляционный суд Кана признал ее виновной в клевете, хотя она не говорила того, в чем ее обвиняют.

В начале февраля 2025 года журналистка попросила предоставить ей политическое убежище в России. Она пожаловалась на давление французских властей, а также заявила о препятствовании публикации ее расследования о жене Макрона.